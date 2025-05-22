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Царьград

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Москвичка Яна Джоган признала вину и планирует контракт с Минобороны РФ

Москвичка Яна Джоган признала вину и планирует контракт с Минобороны РФ

Жительница Москвы Яна Джоган признала вину в хулиганстве и намерена заключить контракт с Минобороны РФ.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
А кто эта шаболда по национальности? Никакого контракта!
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14 час.
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