Санкции не помешали России заполучить богатства Боливии...

1,7K прочитали В начале 2023 года между российской госкорпорацией "Росатом" и боливийской госкомпанией «YLB» было подписано соглашение о совместной реализации проекта добычи лития в провинции Потоси, на месторождении Пастос Гранде - одном из самых крупнейших, если не самом крупном в мире.