Законодательство может быть дополнено двумя основаниями лишения родительских прав

Национальное законодательство могло бы быть дополнено двумя основаниями лишения родительских прав. Речь идет о накоплении задолженности по выплате алиментной пенсии на ребенка сроком более 24 месяцев или когда доказано, что ребенок подвергся родителями синдрому отчуждения.