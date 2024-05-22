Законодательство может быть дополнено двумя основаниями лишения родительских прав

Национальное законодательство могло бы быть дополнено двумя основаниями лишения родительских прав. Речь идет о накоплении задолженности по выплате алиментной пенсии на ребенка сроком более 24 месяцев или когда доказано, что ребенок подвергся родителями синдрому отчуждения.
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