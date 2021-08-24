Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в Россию и предательстве

СМИ. Актуальные новости - здесьШоу-бизнесАнатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в Россию и предательстве Пашинин и Горбунов уехали на свою родину — Украину в 2014-м году, бросив свои блистательные карьеры в России.Вернуться к статье107НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий ЛановойЕсли разрешат вернуться в Россию хотя бы когда-либо, это будет БОЛЬШИМ ПРИГЛАШЕНИЕМ к безбоязненному предательству очень многих мастеров болтовни и фигляров.Tania ЕременкоПредателей надо рас стре ливать.ТатьянаНе пускать в Россию и, тем более, не снимать в фильмах. Предавший раз, предаст ещё. Эти люди -наши враги, а с врагом сами знаете что нужно делать...но ни в коем случае не обеспечивать им сытую удобную жизнь в России после всего того, что они сделали, при удобном случае они поведут себя так же, как в 2014 году. Россия потихоньку очищается от ненужной шелухи, хотя есть отвратительный пример с возвращением артиста Серебрякова, который после всех гадостей, которые наговорил на страну и людей, живущих в России, благополучно возвратился из Канады, снимается и зарабатывает в России хорошие деньги. Я, если вижу на экране его морщинистую мордочку, сразу переключаю канал. Да и Чулпан Хаматова недавно громко хлопнула дверью, переселяясь в Латвию, а возвратилась в Россию на цыпочках и благополучно продолжает тут трудиться.Александр СалтановскийНе только не пускать и не снимать, а гнать сраной метлой, нравилась тебе твоя незалэжная цэевропа, молча собрался и вали три пера тебе в жопу, хоть с автоматом "защищай" , хоть в кино снимайся на ту же тему, но плевать в тот колодец из которого вчера пил, только идиот может сделать такое, и лично мне плевать, на то, что они там сейчас думают и говорят, для меня важно то, что было сказано и сделано тогда, им тогда было не по десять лет и надо отвечать за сказанное, так же как и за сделанное!ВСВадим СкоробогатовШЛИ БЫ ОНИ НННААААААХХХХХХУУУУУ...Владимир БарышевОба говнюки, что искали то и нашли и не хрена теперь жаловаться а судьбу сами такую выбрали!Владимир БалаевЧТО УПАЛО- то пропало.... за ВСЁ нужно платить.Белых ВладимирНах, нах! Умерла, так умерла!Белых ВладимирНах, нах! Умерла, так умерла!Геннадий Шалавеюспусть на ещё пока не вмерлой украине малость попрыгают с кастрюльками на голове, может полегчает! А в России этим дятлам делать нечего. Без них своих долбодятлов хватает.Комментировать
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