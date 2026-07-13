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Россиянин выиграл 7,6 млн рублей, поставив на ничью в матче Норвегия – Англия

Клиент «Лиги Ставок» выиграл крупную сумму на матче Норвегия – Англия. Беттор поставил 2 млн рублей на ничью в матче 1/4 финала ЧМ-2026 в основное время по коэффициенту 3.

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