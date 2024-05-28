Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украина нравится наёмникам все меньше — убивают чаще, платят хуже, еще и бандеровцы деньги отбирают

Украина нравится наёмникам все меньше — убивают чаще, платят хуже, еще и бандеровцы деньги отбирают

На Западе отмечают снижение числа «солдат удачи» в рядах ВСУ Хаос и сложное положение на линии фронта отталкивают иностранные частные военные компании (ЧВК) от контрактов на Украине, заявил председатель американской фирмы MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности, Тони Шиена.

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Комментарии
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Людмила Петрухина
Счаз заплачу от жалости к наемникам🤬🤬🤬🤬🤬
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