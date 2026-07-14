Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Краснодара

Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара. Меры направлены на обеспечение безопасности полетов, сообщили в ведомстве, не уточнив сроков снятия ограничений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии