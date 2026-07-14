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Царьград

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Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Краснодара

Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Краснодара

Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара. Меры направлены на обеспечение безопасности полетов, сообщили в ведомстве, не уточнив сроков снятия ограничений.

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