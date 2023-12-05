Вместо Кувшиновой. Новым представителем губернатора в АКЗС стал Александр Евстигнеев

Чиновник будет отстаивать интересы главы региона в парламенте до 2028 года Новым представителем губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС официально стал, как и предполагалось, начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.
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