Вместо Кувшиновой. Новым представителем губернатора в АКЗС стал Александр Евстигнеев

Чиновник будет отстаивать интересы главы региона в парламенте до 2028 года Новым представителем губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС официально стал, как и предполагалось, начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.