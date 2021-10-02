Даешь самодержавие! С чем Сергей Шойгу пойдет на выборы в 2024 году

Идея Сергея Шойгу о постройке городов в Сибири на глазах трансформируется в визионерскую концепцию «народной империи» — если верить в то, что именно Шойгу втайне готовится на роль следующего лидера страны, то черновые наброски его программы уже существуют В тесном российском политическом пространстве, давно превратившемся в характерный театр, участники которого строго отыгрывают своих персонажей, любая неожиданно поданная реплика выглядит резким нарушением приличий — но в то же время и поводом заподозрить внезапный сюжетный поворот, подготовку к смене темпа; ведь авторитет режиссера никем не ставится под сомнение, и все, что происходит, очевидно, происходит с его ведома и для чего-то.