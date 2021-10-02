Политика как она есть

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Даешь самодержавие! С чем Сергей Шойгу пойдет на выборы в 2024 году

Даешь самодержавие! С чем Сергей Шойгу пойдет на выборы в 2024 году

Идея Сергея Шойгу о постройке городов в Сибири на глазах трансформируется в визионерскую концепцию «народной империи» — если верить в то, что именно Шойгу втайне готовится на роль следующего лидера страны, то черновые наброски его программы уже существуют В тесном российском политическом пространстве, давно превратившемся в характерный театр, участники которого строго отыгрывают своих персонажей, любая неожиданно поданная реплика выглядит резким нарушением приличий — но в то же время и поводом заподозрить внезапный сюжетный поворот, подготовку к смене темпа; ведь авторитет режиссера никем не ставится под сомнение, и все, что происходит, очевидно, происходит с его ведома и для чего-то.

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Валерий Федосеев
Не стоит навязывать свои бредовые сны всему обществу, г-н.хфилософф. А если без иронии, то почему бы и нет, если доживу?
Ирина
Шойгу ,как и Поклонская ,-религиозный монархист . Только этого нам еще не хватало .
Пожилой человек
Монархия не противоречит закономерностям мироздания (Единым Изначальным Законам), но только, если она ВЫБОРНАЯ, а не наследственная! Но, тогда должна быть переустроена вся система управления в стране. Причём ВСЯ и резко. Половинчатые меры будут хуже, чем ничего не трогать.
людмила бер
Истерикой автора удовлетворена!!! А предложить свое, новое - нет мозгов. Цепляются за слова и..... все.
Геннадий Исаков
Замысел хороший. Но для этого нужна концентрация ресурсов, а для этого нужна национализация разбазаренных предприятий, природных богатсв. Нужно стратегическое и краткосрочное планирование, управление, контроль и ответственность. А это части социализма. Пусть вводит социализм и успех гарантирован.
людмила бер
Социализм? Не знаю. Не в названии дело. Шойгу, Ильницкий, Караганов, все выступили со своей точкой зрения. Предлагая обмен мнениями. Ждем. А не такое убожество мыслей, как у автора статьи. Хотя...... такие не могут вести дискуссии... либералы/демократы...
Борис Выдрин
Согласен. Объединение людей и возрождение некогда могучей державы возможно лишь на идеях и реальных делах социалистического общества.
Владимир Плотников
Нужна воля. А сейчас рабство. Ну, сгонят рабов в труд.армии, а дальше то что? Концентрация? Чего?
олег ведерников
прикинь ФАС кричит чт о более 77% промышленности национализированы - тебе что шаурмячные национализировать?
олег ведерников
проснись ты серешь - в РОССИИ более двух третей гос бюджета - социальные траты - если это не социализм то ты россиянин -- не правда ли лох с бровар?
олег ведерников
а шо - у вас рабство и есть хахол самокритика это приветствуется
александр деев
Ничего нового не придумали как собрать всех в человейники по имени города!А где развитие сельского хозяйства? Значит село и деревню на помойку,а строить будут новые города? А вот вопрос за чем? Разве нет городов в России ,или их мало уже? Большего бреда и придумать нельзя было!.
Борис Выдрин
Сегодня любой подобный бред на развалинах наших средств производства и выкачиваемых природных богатствах должен выглядеть в глазах народа, по мнению ельциноидов, великими замыслами по преобразованию России. И ведь многие ущербные умом могут клюнуть...
олег ведерников
мыколка ваши ресурсы газ - пердячий и шлюхи самые лучшие в мире
олег ведерников
проснись ты серешь - в РОССИИ где ты не был - лучшее в мире сельское хозяиство
александр деев
Я никуда не сру кроме как в туалет! А вообще то где он это развитие сельского хозяйства? Уважаемый проснись! Я сам живу в деревне, колхоз разорили,отдали на откуп частникам.И что?Кругом кусты и деревья выросли там,где раньше были поля!В самой деревне работы нет,от смысла вообще!Частники менялись как перчатки,но там у них работников раз два и обчелся.А чем остальным сельчанам заниматься?если раньше в каждой деревне работала своя бригада по обработке почвы,это и обработка почвы и посев и сбор урожая.То теперь этого ничего нет и в помине!За то Мудаки у власти сидят и басни сказывают.Им видишь ли город надо развивать.А твари деревню и село кто развивать будет?Если после войны старались деревни и села развивать,там же было и прибавление населения,то город чем будет кормиться? Что выращивает город позвольте вас спросить? Это только тупари сидящие у власти не понимают ,чем они управляют и занимаются.Может быть батоны на деревьях растут?Так нет же,там целая цепочка чтобы был батон на столе.Атэто сразу рабочие места.Но людей из деревни гонят в города,в эти человейники!Работы на селе и деревне всегда хватало во все времена.А эти упоротые сидят у власти и ни ухом,ни рылом не понимают ,как управлять страной.Им видишь ли не понять ,как демографию поднять.Ведь уже есть готовые города и инфраструктура.Зачем изобретать велосипед?А вот развития сел и деревень нет,как и нет там работы.Так какого лешего огород городить?Развивайте деревни и села ,и будет возрождаться народ.Создавайте в деревнях и сёлах рабочие места.Инфраструктуру там создайте,как при СССР,это и детсады,и магазины,школа и медпункт.Ту структуру что они с удовольствием разрушили в большинстве деревень и сёл,но не только и в малых городах тоже.
александр деев
Я выше ваши аргументы прочитал,так вот уважаемый, ничего из того что вы перечислили у нас в собственности нет.Если бы государство владело большинством природных ресурсов,то сейчас бы мы хорошо жили,а не кучка людей что у власти сидит.Все заводы и фабрики имеют иностранных инвесторов и в не столь отдаленные времена были куплены на корню иностранцами.Им на нас и нападать не надо,властная верхушка куплена,так как власть имеет двойное или тройное гражданство,а так же счета или дома за рубежом.Дальше смысл вам что то доказывать не имеет смысла.А хороший пример могу вам привести,так это постоянно растущие цены на товары в магазинах и на заправках.Если за границей рыночная экономика и цены там бывают снижаются.То в нашей стране этого нет и в помине.Мы живём в колонии,а значит с нами и ведут дела как с колонией.
олег ведерников
мыколка не пиши много - у вас есть же кружевные стринги? и минет в парыже по безвизу? так что тебе еще то надо? нищий но беременный пенсионер с сибири -а копнешь пынас вуйко с бровар - 72 центр сбу
олег ведерников
а зачем тебе колхоз а - рагуль? есть же польские плантации а там - гроши! расскажи что ты нищий но беременный пенсионер с сибири я поржу
юра федулов
Шойгу не самый худший вариант, если он будет способен выстроить государственную систему по образу СССР.
олег ведерников
а что там было в том образе хорошего?
юра федулов
Ну. хотя бы тем, что дармоедов было меньше; хотя бы тем, что не обворовывали нагло страну немногие отщепенцы; хотя бы тем, что барство во власти не носило ярко выраженный наследственный характер...
олег ведерников
ты прав -- так свергни ты хунту вашу - захватившую русскую украину
Юрий Семенов
Напоминает спор о государственном устройстве между Дарием I и другими претендентами посте смерти прямых наследников Кира, описанный Геродотом...
Юрий Ded
А кто задумывался над вопросом - почему так многим не нравится единовластие и причём передаваемое по наследству ? А всё очень просто - самодержец ( можно называть как угодно князь хан султан ..... ) онветь единственный хозяин и разбазаривать собственность по чём здря не станет .Детям надо передать и страну и богатство . К стати в царской России как раз и было самое настоящее самоуправление . Это тем кто знает что это такое .
александр деев
Самодержавие никакого богатства не приносило, особенно когда передавали наследникам.Так что уважаемый бред не пишите.На детях природа отдыхает.И за примером далеко ходить не надо.Можно посмотреть жизнь любой семьи.Отец и мать трудяги,а сын или дочь такое отродье,оторви и выбрось.Так что ваша мысль не верна в корне.Человечество ещё не придумало такую форму правления , чтобы всем было хорошо и комфортно жить.

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