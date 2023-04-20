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Генсек Лебедев: последние заявления Блинкена говорят о желании США разрушить СНГ, «оторвать» страны Содружества от России

Генсек Лебедев: последние заявления Блинкена говорят о желании США разрушить СНГ, «оторвать» страны Содружества от России

Последние заявления руководителя американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена свидетельствуют о желании Вашингтона разрушить Содружество Независимых Государств, «оторвать» входящие в организацию страны от Российской Федерации.

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