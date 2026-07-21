В пяти районах Петербурга ограничат дорожное движение

Как сообщили в ГАТИ, в Калининском районе, где идёт ремонт дорожного покрытия, 23 и 24 июля ограничат проезд на на перекрестке Светлановского проспекта и Северного проспекта, на перекрестке Светлановского проспекта и проспекта Луначарского, на перекрестке Светлановского проспекта и Учительской улицы, по Светлановскому проспекту от Учительской улицы до Суздальского проспекта.