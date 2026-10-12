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Аргументы недели

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Бастрыкин заинтересовался делом о смерти школьника от яда

Бастрыкин заинтересовался делом о смерти школьника от яда

История, которая должна была остаться в архивах, вновь оказалась в центре внимания. В Санкт-Петербурге 16-летний подросток погиб после того, как заказал на маркетплейсе ядовитый химикат, приняв его за обычную пищевую добавку.

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