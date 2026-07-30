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В России утвердили шесть новых моделей для работы в такси

В России утвердили шесть новых моделей для работы в такси

Новые модели авто пополнили список разрешенных для такси в РФ МОСКВА, 30 июля, ФедералПресс. Министерство промышленности и торговли РФ объявило о пополнении официального перечня легковых автомобилей, допущенных к коммерческой перевозке пассажиров.

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