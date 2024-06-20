Канада выделила C$85 млн Африке на поддержку производства вакцин

Канада выделила C$85 млн (5,3 млрд руб.) для Ускорения производства вакцин в Африке (AVMA), инициативы, направленной на обеспечение «справедливого доступа к вакцинам», объявил министр международного развития Канады Ахмед Хуссен, 20 июня сообщила пресс-служба канадского правительства.
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