Ирак и США предварительно согласовали сроки вывода американских войск, сообщает агентство Reuters. Официально объявить о сделке, ставшей результатом более чем шестимесячных переговоров, власти могут уже в конце сентября.
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