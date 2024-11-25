Британская The Sunday Times пишет, что коррупция грозит украинцам холодной смертью. «Неспособность Киева построить укрытие для защищающих их от российских авиаударов электрических подстанций сделала страну уязвимой перед зимой», – таков лейтмотив свежей публикации газеты.
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