Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Коррупция в энергетике не дает Украине защитить свои подстанции от российских ударов – The Sunday Times

Коррупция в энергетике не дает Украине защитить свои подстанции от российских ударов – The Sunday Times

Британская The Sunday Times пишет, что коррупция грозит украинцам холодной смертью. «Неспособность Киева построить укрытие для защищающих их от российских авиаударов электрических подстанций сделала страну уязвимой перед зимой», – таков лейтмотив свежей публикации газеты.

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