СК рассказал о подробностях и возможных причинах убийства семьи в Хакасии

Следственный комитет Хакасии сообщил, что задержанному по подозрению в убийстве семьи из пяти человек 35-летнему местному жителю предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии).