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СК рассказал о подробностях и возможных причинах убийства семьи в Хакасии

СК рассказал о подробностях и возможных причинах убийства семьи в Хакасии

Следственный комитет Хакасии сообщил, что задержанному по подозрению в убийстве семьи из пяти человек 35-летнему местному жителю предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии).

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Александр
Вот даже интересно, как ему в прошлый раз не дали пожизненное? Учли тяжёлое детство или ещё что? На нём теперь семь жизней,а если бы тогда дали по полной,то пятеро остались бы живы.
xoc CL
Того судью теперь с ним рядом посадить
Екатерина
Власть не слышит народ, который давно требует возобновить смертную казнь. Убийство этой семьи целиком лежит на Путине, так активно защищающему право каждой твари на жизнь. Даже референдум проводить не надо. Выйдите на улицу и спросите народ - почти все скажут, что смертную казнь надо восстановить и перечень статей по ней расширить.
Татьяна Егорова
Господи, опять Путин виноват!
Наталья
Я даже не догадывалась, что Вы Татьяна, гарант конституции. А раз тка, возьмите вину на себя. И впредь, обеспечивайте право на жизнь в России. Да отнеситесь к своим обязанностям более добросовестно, чем предполагаемый гарант Путин. Ждём улучшений.
Татьяна Егорова
Вообще-то, вынуждена напомнить, что решение об отмене смертной казни принималось в ельцинские времена и тогда никакого референдума не было. И что-то никаких претензий на этот счет к нему я не помню.
Екатерина
Ни во времена Ельцина, ни сейчас мнение народа никого не интересует. Поэтому и не проводят референдумы.
Лидия Фролова
так по роже видно -гнида,животное!!

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