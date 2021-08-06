СК рассказал о подробностях и возможных причинах убийства семьи в Хакасии

Следственный комитет Хакасии сообщил, что задержанному по подозрению в убийстве семьи из пяти человек 35-летнему местному жителю предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии).
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