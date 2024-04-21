И вот он настал - самый приятный момент! Награждение!!!! 🏆🏆🏆 Руководство Новоаннинской ДЮСШ выражает огромную благодарность за оказанную финансовую помощь и предоставление призов участникам открытого первенства по боксу памяти Диканева Александра: Челышеву Ивану, Махонину Николаю, Соловьеву Федору, Тараненко Алексею, Корниенко Ивану, Бирюкову Владимиру, Березневу Владимиру, Дремлюге Алексею, а также отдельное СПАСИБО Губанову Виктору и местному отделению партии "Единая Россия".