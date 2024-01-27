Весной 2023 года звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Семен Трескунов эмигрировал из РФ в Испанию вместе с супругой.
Уехавший в Европу Трескунов пожаловался на бедственное положение
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий анин
А ОНО нам надо?
Ответить
12 час.
НВ
Наталья Волкова
Ну уехал и слава Богу. Может и не просится никуда а живет и радуется, нам то оно надо?
Ответить
9 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Не понятна цель написания данного пост. Я ожидал, что в конце автор предложит скинуться на пропитание этого утырка. Чеслово чуть не прослезился!
Ответить
8 час.
Свежие комментарии