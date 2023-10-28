Нейросеть Rationale для анализа данных

Rationale – это сервис, разработанный для анализа данных и принятия решений. Он предоставляет инструменты и функции, которые помогают пользователям эффективно обрабатывать большие объемы информации, проводить анализ данных и принимать обоснованные и информированные решения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)