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СК: суд арестовал имущество экс-сотрудника МВД Сатюкова на 2,1 млрд рублей

Суд арестовал имущество у экс-сотрудника МВД Георгия Сатюкова, обвиняемого во взяточничестве на 5 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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