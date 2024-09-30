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"Сама себя дисквалифицировала": О чём говорят в кулуарах ООН?

"Сама себя дисквалифицировала": О чём говорят в кулуарах ООН?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, про кого говорят в кулуарах ООН, а также о том, чья дипломатия "сама себя дисквалифицировала".

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