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На Алтае бизнесмен спрятал "Лексус", арестованный из-за многомиллионных долгов

На Алтае бизнесмен спрятал "Лексус", арестованный из-за многомиллионных долгов

Впоследствии автомобиль обнаружили уже за пределами региона Судебным приставам пришлось разыскивать автомобиль предпринимателя из Алтайского края, задолжавшего кредиторам и своим работникам 16 млн рублей.

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