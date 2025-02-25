Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

18 подписчиков

Людмила Рокотянская: «Рубль выглядит уже переукрепившимся»

Людмила Рокотянская: «Рубль выглядит уже переукрепившимся»

Курс доллара опустился ниже 85 рублей впервые с августа прошлого года. По мнению экспретов, исходя из заложенной властями оценки, рубль выглядит слишком крепким, чтобы быть полезным для бюджета Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх