Людмила Рокотянская: «Рубль выглядит уже переукрепившимся»

Курс доллара опустился ниже 85 рублей впервые с августа прошлого года. По мнению экспретов, исходя из заложенной властями оценки, рубль выглядит слишком крепким, чтобы быть полезным для бюджета Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей.
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