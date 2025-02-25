Людмила Рокотянская: «Рубль выглядит уже переукрепившимся»

Курс доллара опустился ниже 85 рублей впервые с августа прошлого года. По мнению экспретов, исходя из заложенной властями оценки, рубль выглядит слишком крепким, чтобы быть полезным для бюджета Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей.