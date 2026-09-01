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Регионы России

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В России вводят суверенные сертификаты для подписания программного кода

В России вводят суверенные сертификаты для подписания программного кода

Минцифры России разработало проект правил выдачи национальных сертификатов для подписания программного кода, которые планируется ввести с 1 марта 2027 года.

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