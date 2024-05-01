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Международная группа страховщиков: теневой рынок перевозок вырос из-за G7

Международная группа страховщиков: теневой рынок перевозок вырос из-за G7

Страны G7 введением ограничения цен на нефть из России усилили теневой рынок морских перевозок. Эта информация содержится в заявлении базирующегося в Лондоне международного клуба страховщиков International Group of P&I Clubs, которое было представлено в качестве документа на парламентских слушаниях в Великобритании.

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