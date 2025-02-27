Чистый убыток Ozon увеличился до 59,4 млрд рублей в 2024 году

Чистый убыток российского маркетплейса Ozon по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) вырос по итогам 2024 года на 39% и составил 59,4 млрд рублей, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на отчет компании.
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