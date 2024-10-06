В Петербурге задержали виновного в смертельном ДТП на трассе “Нева” в Пушкинском районе.Накануне в Петербурге задержали 47-летнего водителя “Ситроен Джампер”, виновного в смертельном ДТП в Пушкинском районе.
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