Немцы испытывают на Украине "зенитные танки" Skyranger 35 за 12 млн. евро

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Прибалтика разворачивает 12-тысячную армию прямо перед носом у России
Прибалтика намерена продемонстрировать свою военную мощь. Так, Латвия в ходе военных учений «Namejs 2026» будут задействованы вдоль российского пограничья 12 тысяч военных, Литва устраивает маневры с использованием пиротехники на «Strong Griffin-2026», а эстонцы на учениях «Orkaan XX» решили обучить военному ремеслу не только тероборону, но и гражданское население — всего 1500 человек.
В Латвии военные учения «Namejs 2026» продлятся до 8 октября. В них будут задействованы около 12 тысяч латвийских и иностранных военнослужащих, включая военных из США, Канады, Эстонии, Литвы и других стран НАТО. Тренировки, в том числе, охватят госучреждения, органы самоуправления и предприятия.
Особое внимание планируется уделить беспилотникам и противодроновой обороне: в восточной части Латвии, включая приграничные районы, ожидаются интенсивные полеты БПЛА.
Таким образом, в ходе учений будет применен опыт боевых действий на Украине с целью отработки сценариев современного конфликта непосредственно у российских границ.
Официально Минобороны республики называет учения «укреплением обороны и подготовкой к возможным кризисам». Впрочем, к какому именно «кризису» столь тщательно готовятся латыши, догадаться нетрудно, поскольку грани между учениями и репетицией настоящей войны нет.
А в Швенченском районе Литвы начались тактические учения «Strong Griffin-2026», которые продлятся до 20 сентября. В маневрах участвуют около 2,5 тысяч военнослужащих из Литвы, стран НАТО, а также Украины и Молдавии. Помимо этого, планируется задействовать порядка 500 единиц военной техники и пиротехнические средства. Официальное объяснение тренировок — повышение готовности и взаимодействия войск.
Тем временем в западной части Эстонии с сегодняшнего дня и по 20 сентября состоятся ежегодные национальные учения «Orkaan XX» («Ураган XX»), организованные Западным округом территориальной обороны Kaitseliit. Основная цель — подготовка подразделений к выполнению задач военного времени. В ходе учения планируется восстановление тактических навыков резервистов, действия подразделений в рассредоточенном порядке, организация обороны отдельных районов, развертывание временных контрольных пунктов, применение БпЛА, проведение учебных боестолкновений и прочее. Также запланирована активная фаза островного этапа.
К учениям привлечены подразделения Kaitseliit, Сил обороны Эстонии, резервисты территориальной обороны, добровольцы и подразделения союзных государств. Их конкретный состав и численность официально не раскрываются. Известно лишь, что «Ураган XX» охватит районы Сааремаа, Хийумаа, Ляэнемаа и Пярнумаа: там будут задействованы населенные пункты, дорожная сеть и лесные массивы.
На аналогичных учениях в 2025 году на отдельных этапах роль условного противника эстонцев выполняли военнослужащие ВС Франции. Также стоит отметить, что на «Orkaan XX» Минобороны Эстонии намерено привлечь к наблюдению за воздушной обстановкой местное население. Kaitseliit уже рекомендовал жителям использовать официальное приложение «Ole Valmis!» («Будь готов!») для передачи сообщений о замеченных неизвестных или необычных воздушных объектах, в том числе, с прикреплением фотографий.