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На скоростных участках М-4 «Дон» нанесли более 40 км разметки для соблюдения безопасной дистанции

Свыше 40 км участков трассы М-4 «Дон» задействовали для нанесения разметки «Держи дистанцию». Это серия стрелок или галочек (шевронов), которые помогают автомобилистам быстрее и точнее ориентироваться на дороге: видя перед собой два шеврона до впереди идущей машины, водитель уверен, что держит необходимую дистанцию.

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