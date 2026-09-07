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Царьград

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DDoS-атака вывела из строя сайт Медведчука "Другая Украина"

DDoS-атака вывела из строя сайт Медведчука "Другая Украина"

Сайт движения "Другая Украина", возглавляемого Виктором Медведчуком, подвергся DDoS-атаке. На сервер пришел мощный поток ложных запросов, нарушающий доступ.

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