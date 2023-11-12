Как делается ботокс волос: этапы процедуры, длительность, средства

Красивые и здоровые волосы украшают любую женщину. К сожалению, частое использование фена, плойки и других средств для укладки, неблагоприятное воздействие окружающей среды и климатических условий, стресс и нехватка витаминов не лучшим образом отражаются на их состоянии.
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