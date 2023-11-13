Daily Beast: ВСУ предупредили о риске отступления до Львова

Вооруженные силы Украины сделали предупреждение о риске их отступления до Львова. Это связано с отсутствием поддержки от стран Запада и активным наступлением российской армии, сообщает издание Daily Beast.
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