Лидер «Океана Эльзы» назвал концерт с облавой ТЦК радостью и праздником

КИЕВ, 12 октября, ФедералПресс. Солист группы «Океан Эльзы», на концерте которой в Киеве военкомы устроили массовую облаву на уклонистов, Святослав Вакарчук уклонился от ответа на вопрос о своем отношении к произошедшему.