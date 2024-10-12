Лидер «Океана Эльзы» назвал концерт с облавой ТЦК радостью и праздником

КИЕВ, 12 октября, ФедералПресс. Солист группы «Океан Эльзы», на концерте которой в Киеве военкомы устроили массовую облаву на уклонистов, Святослав Вакарчук уклонился от ответа на вопрос о своем отношении к произошедшему.
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