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Скабелка о 4:1 с «Салаватом»: «Хорошая командная победа. «Барыс» сыграл мобильно в зоне атаки»

Главный тренер «Барыса» подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (4:1). «Хорошая командная победа. Удалось сыграть мобильно в зоне атаки, и хороший был баланс в обороне.

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