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Российские школы предложили полностью перевести на пятидневную учебную неделю

Российские школы предложили полностью перевести на пятидневную учебную неделю

Сейчас часть российских школ продолжает работать по шестидневной учебной неделе, при которой занятия по субботам являются обязательными Российские школы предложили полностью перевести на пятидневную учебную неделю, оставив субботу только для добровольных факультативных занятий.

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