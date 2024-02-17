Блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов под подозрением в мошенничестве: новые подробности дела Елена ГалицкаяПоследние новости в мире деловых скандалов и судебных процессов сосредоточены вокруг известного блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова.