Блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов под подозрением в мошенничестве: новые подробности дела Елена ГалицкаяПоследние новости в мире деловых скандалов и судебных процессов сосредоточены вокруг известного блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова.
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