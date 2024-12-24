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Всё о женщинах

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Ветеринар предупредила об опасности алкоголя для животных

Ветеринар предупредила об опасности алкоголя для животных

Спиртные напитки могут вызвать у них «сильную интоксикацию». В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» фелинолог Ангелина Сиротина подчеркнула, что, если питомец случайно попробовал алкоголь со стола, необходимо обратиться за помощью к специалисту.

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