Ветеринар предупредила об опасности алкоголя для животных

Спиртные напитки могут вызвать у них «сильную интоксикацию». В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» фелинолог Ангелина Сиротина подчеркнула, что, если питомец случайно попробовал алкоголь со стола, необходимо обратиться за помощью к специалисту.