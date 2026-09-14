ФРС может впервые за три года повысить ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США проведет очередное заседание 15–16 сентября, причем участники рынка ждут повышения ставки на 0,25 процентного пункта.
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