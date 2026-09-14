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ФРС может впервые за три года повысить ставку

ФРС может впервые за три года повысить ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США проведет очередное заседание 15–16 сентября, причем участники рынка ждут повышения ставки на 0,25 процентного пункта.

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