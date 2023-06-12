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США заявили о намерении вернуться в ЮНЕСКО

США заявили о намерении вернуться в ЮНЕСКО

Соединенные Штаты Америки решили возобновить свое членство в Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о чем они уведомили генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле.

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