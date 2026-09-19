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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сейшейро о Ларкине и Хеллибаке: «Насколько же глупы игроки НХЛ? Для сделки нужен партнер, а его едва ли можно найти и 1 июля. Они надеются найти его сейчас? Коннор – идиот»

Комментатор и аналитик из Торонто Сид Сейшейро критически высказался о ситуации с вратарем «Виннипега»  Коннором Хеллибаком .

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