Realitatea Plus: в Румынии отложили на 31 декабря спор об отмене итогов выборов

Апелляционный суд Бухареста решил отложить на 31 декабря вынесение решения по ходатайству оппозиционера Кэлина Джеорджеску, оспаривающего аннулирование результатов первого тура выборов президента в Румынии.
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