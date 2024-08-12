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Царьград

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Такого "не было за всю историю СВО": Вторжение в Курск превращается в катастрофу. Потери рекордные. Техника полыхает

Такого "не было за всю историю СВО": Вторжение в Курск превращается в катастрофу. Потери рекордные. Техника полыхает

Вторжение в Курск превращается в настоящую катастрофу. Командир спецназа "Ахмат", генерал Алаудинов раскрыл реальную ситуацию на одном из самых тяжёлых участков фронта.

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