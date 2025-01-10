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По данным Reuters, две российские нефтекомпании и 180 танкеров попадут под санкции США

По данным Reuters, две российские нефтекомпании и 180 танкеров попадут под санкции США

Агентство Reuters написало о подробностях грядущих новых санкций США против России. «Источники сообщили, что, по их мнению, новые санкции США будут направлены на более чем 180 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также на российских поставщиков услуг морского страхования — страховую компанию «Ингосстрах» и группу «Альфастрахование», — говорится в материале агентства.

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