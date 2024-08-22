Хуситы снова напали на корабли в Красном море

Пассажиры двух небольших лодок атаковали 21 августа судно Sounion, обстреляв его многочисленными снарядами примерно в 142 километрах от йеменского портового города Ходейда, сообщили Министерство судоходства Греции и Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
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