SpaceX впервые показала, как выглядит горячее разделение ступеней из двигательного отсека

Момент отделения первой ступени Starship / © SpaceX Полет Starship после отделения Super Heavy / © SpaceX Полет Starship после отделения Super Heavy / © SpaceX Полет Starship после отделения Super Heavy / © SpaceX © SpaceX © SpaceX © SpaceX © SpaceX .
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