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Израиль творит историю: впервые завоевана медаль в первый же день, впервые мы опережаем американцев по медалям

Израиль творит историю: впервые завоевана медаль в первый же день, впервые мы опережаем американцев по медалям

Вчерашний день на Играх в Токио войдет в историю олимпийского движения: впервые за последние 49 лет сборная США не завоевала ни одной медали! История на этом не закончилась: впервые в истории израильского спорта представитель еврейского государства взял медаль в первый же день Игр! И впервые в истории олимпийского движения сборная Израиля по итогам дня опередила сборную США! Это юбилейная, десятая олимпийская медаль израильских спортсменов! И первая в истории олимпийских турниров тхэквондистов!   Фото: Мурад Сезер.

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