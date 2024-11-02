«Ему становится лучше». Гвардиола рассказал о состоянии Де Брейне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Борнмутом» в 10-м туре АПЛ высказался о состоянии полузащитника Кевина Де Брейне, не играющего с 18 сентября из-за проблем со здоровьем.