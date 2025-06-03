АЛ Александр Лагуткин Нет там уже этой нашей части, зачистили её. Остались только перерожденцы также ненавидящие Россию. На Кипре я столкнулся с такими, говорящими на русском. На вопрос - русские ли они, то мне со злостью и ненавистью было заявлено, что никакие они не русские, а русскоговорящие латыши. И там осталось в основном вот такое дерьмо, ненавидящее свои корни.

Svetlana Kuzmina Численность Литвы приблизительно 2,8 млн.чел., из них половина женщин, стариков и детей. Численность армии, вообще смешная, им и одного дня не продержаться. Россия на Чухонию нападать не собирается, кормить злобные, голодные рты этих гоблинов нам ни к чему.