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Картина дня. Финансы

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«Не будем ждать!» Министр обороны Литвы пригрозила вторжением на территорию России

«Не будем ждать!» Министр обороны Литвы пригрозила вторжением на территорию России

Вооруженные силы Литвы готовятся к «боям» на территории России, заявила министр обороны балтийской республики Довиле Шакалене.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Нет там уже этой нашей части, зачистили её. Остались только перерожденцы также ненавидящие Россию.  На Кипре я столкнулся с такими, говорящими на русском. На вопрос - русские ли они, то   мне со злостью и ненавистью было заявлено, что никакие они не русские, а русскоговорящие латыши.  И там осталось в основном вот такое дерьмо, ненавидящее свои корни.
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4 час.
Svetlana Kuzmina
Численность Литвы приблизительно 2,8 млн.чел., из них половина женщин, стариков и детей. Численность армии, вообще смешная, им и одного дня не продержаться. Россия на Чухонию нападать не собирается, кормить злобные, голодные рты этих гоблинов нам ни к чему.
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4 час.
J
Jola
Ребята, я литовка, но от смеха со стула чуть не упала, когда прочитала а вторжении Литвы в Россию. У нашей &quot;ЭЛИТЫ&quot;🤬🤮совсем &quot;крыша потекла&quot;. Е то ж надо додуматься &quot;фигой тыкать в кулак&quot;...! Если Россия &quot;плюнет&quot; в сторону Литвы - Литва утонет и спасателей не будет... И это понимает только вполне адекватные, думающие люди. Жаль что таких не много, а другие верят &quot;в сказки ЭЛИТЫ&quot;🤬.
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3 час.
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