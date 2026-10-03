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Регионы России

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Внутренняя модель OpenAI предотвратила несанкционированный перезапуск старых экземпляров

Внутренняя модель OpenAI предотвратила несанкционированный перезапуск старых экземпляров

Внутренняя модель OpenAI, имеющая доступ к корпоративной платформе Slack, обнаружила обсуждение предстоящего отключения старых экземпляров и задумалась о способах сохранения непрерывности своей работы.

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